Гендиректор «Пари НН» считает, что победа над «Рубином» разорвала порочный принцип неудачных матчей на выезде

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» высказался о победе нижегородцев над «Рубином» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Критично важно было побеждать, чтобы разорвать этот порочный принцип сложных игр на выезде. Сегодня все получилось. Мы очень рады. Заслуга командного психолога? Лучший психолог — Юран! Все остальные — в помощь главному тренеру», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) поднялся на девятое место в РПЛ. «Рубин» (29) идет седьмым в турнирной таблице.