«Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей после игры с «Ахматом» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Динамо» за выбегание двух болельщиков на поле в начале матча с «Ахматом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

«За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц приняли решение оштрафовать «Динамо» на 50 тысяч рублей», — цитирует ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

«Динамо» после 20 туров РПЛ набрало 38 очков и занимает третье место, отставая от «Краснодара» (39) и «Зенита» (40).