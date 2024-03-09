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Судейство

9 марта, 18:55

Вилков — о Спирине: «Всеми уважаемый человек! Теплые воспоминания от общения с ним»

Вилков отреагировал на новость о смерти Алексея Спирина
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Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков в комментарии для «СЭ» поделился воспоминаниями связанными с экс-представителем инспекторского комитета РФС Алексеем Спириным.

«Это был всеми уважаемый человек, который судил большие матчи, был хорошим примером в свое время для нас — молодых арбитров. Всегда давал советы, читал прекрасные лекции. Мы были знакомы много лет, очень много он меня консультировал и к тому же, мы с ним с одного региона. Теплые приятные воспоминания от общения с ним, об уроках Алексея Николаевича. Пусть земля ему будет пухом», — сказал Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Алексей Спирин — самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола. Он провел более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных, работал на первом матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах чемпионата мира 1990 года в Италии, чемпионата Европы в Швеции 1992 года и Олимпийских играх в Сеуле 1988 года.

После завершения карьеры арбитра Спирин работал в структурах Российского футбольного союза, в том числе в должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС.

Алексей Спирин
Михаил Вилков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Рубин – Ахмат
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30.03 00:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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Динамо

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П
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И К Ж
Виктор Александров

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