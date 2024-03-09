Бывший арбитр ФИФА Михаил Вилков в комментарии для «СЭ» поделился воспоминаниями связанными с экс-представителем инспекторского комитета РФС Алексеем Спириным.

«Это был всеми уважаемый человек, который судил большие матчи, был хорошим примером в свое время для нас — молодых арбитров. Всегда давал советы, читал прекрасные лекции. Мы были знакомы много лет, очень много он меня консультировал и к тому же, мы с ним с одного региона. Теплые приятные воспоминания от общения с ним, об уроках Алексея Николаевича. Пусть земля ему будет пухом», — сказал Вилков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Алексей Спирин — самый молодой арбитр ФИФА в истории советского футбола. Он провел более 50 международных матчей на уровне клубов и сборных, работал на первом матче финала Кубка УЕФА 1991 года, матчах чемпионата мира 1990 года в Италии, чемпионата Европы в Швеции 1992 года и Олимпийских играх в Сеуле 1988 года.

После завершения карьеры арбитра Спирин работал в структурах Российского футбольного союза, в том числе в должности генерального секретаря, а также возглавлял инспекторский комитет РФС.