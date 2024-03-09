«Спартак» в Москве на стадионе «Лужники» примет воронежский «Факел» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 10 марта. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию поединка «Спартак» — «Факел» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 18.50 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния РПЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом после 19 туров. «Факел» главного тренера Сергея Ташуева располагается на 11-й строчке с 22 очками.

В последний раз команды встречались 28 октября 2023 года. Тогда «Факел» на своем поле победил «Спартак» со счетом 2:0.

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