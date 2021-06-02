Антон Миранчук прилетел в Италию: «Добрый вечер»
22:55
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук опубликовал новый пост в Instagram. 25-летний российский футболист посетил Италию.
«Добрый вечер», — подписал фото Миранчук на итальянском языке.
Алексей Миранчук, брат Антона Миранчука, выступает за «Аталанту» с августа 2020-го.
В прошлом сезоне Антон Миранчук провел 32 матча за «Локомотив», забил 7 голов и сделал 10 результативных передач.
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