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Топ-55 талантов России. Часть вторая. Полузащитники

11:25
Арсен Захарян, Максим Мухин и Сергей Пиняев. Фото «СЭ»
Арсен Захарян, Максим Мухин и Сергей Пиняев. Фото «СЭ»

«СЭ» продолжает сериал о молодых российских игроках, рожденных в XXI веке. Сегодня — центральные полузащитники

В феврале известное на весь мир французское издание L'Equipe составило список из 50 самых одаренных игроков планеты, родившихся после 1 января 2001-го. В нем не оказалось ни одного российского футболиста. Мы решили, что это несправедливо, и сделали свой рейтинг, в который вошли 55 российских талантов — по пять на каждую позицию. Список составлен с помощью тренеров и функционеров, работающих в детско-юношеском футболе. Критерий у списка только один: игрок рожден 1 января 2001 года или позже. При этом он может быть футболистом любого российского или зарубежного клуба.

Сегодня — вторая часть сериала: опорные, центральные полузащитники и «десятки»

Первая часть (вратари и защитники) — по ссылке

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