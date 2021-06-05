Топ-55 талантов России. Часть вторая. Полузащитники

«СЭ» продолжает сериал о молодых российских игроках, рожденных в XXI веке. Сегодня — центральные полузащитники

В феврале известное на весь мир французское издание L'Equipe составило список из 50 самых одаренных игроков планеты, родившихся после 1 января 2001-го. В нем не оказалось ни одного российского футболиста. Мы решили, что это несправедливо, и сделали свой рейтинг, в который вошли 55 российских талантов — по пять на каждую позицию. Список составлен с помощью тренеров и функционеров, работающих в детско-юношеском футболе. Критерий у списка только один: игрок рожден 1 января 2001 года или позже. При этом он может быть футболистом любого российского или зарубежного клуба.

Сегодня — вторая часть сериала: опорные, центральные полузащитники и «десятки»

Первая часть (вратари и защитники) — по ссылке