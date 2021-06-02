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Рыков посоветовал, что нужно сделать Тюкавину, чтобы не повторить путь Кокорина

20:45
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Урала» Владимир Рыков поделился мнением об игре нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Самый талантливый футболист, с которым я играл? Кокорин, Смолов. Но я видел уже и Тюкавина. В 15 лет я уже видел его задатки. Когда мы с шли с тренировок на базе, я говорил Хохлову: «Вот парень, который 100% заиграет. Давайте подтягивать его на сборы», — приводит слова Рыкова sportbox.ru.

Отдельно Рыков дал совет молодому нападающему, как не повторить путь бывшего игрока «Динамо» Александра Кокорина.

«Что ему сделать, чтобы не стать Кокориным? Во-первых, он знаком с Сашей. Он видит эти примеры. У него своя голова на плечах. Думаю, ему подскажут», — сказал Рыков.

В минувшем сезоне Тинькофф РПЛ Тюкавин провел за «Динамо» 15 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/

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