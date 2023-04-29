Форвард «Факела» Гонгадзе высказался о возможности перехода в более сильный клуб РПЛ

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе ответил на вопрос, хотел бы он перейти в более сильный клуб РПЛ.

«У меня контракт с «Факелом», который я буду дорабатывать до конца. Пока у меня соглашение с воронежским клубом, а дальше будет видно. Пока ничего не знаю», — приводит Sport24 слова Гонгадзе.

Форвард выступает за «Факел» с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел 23 матча в РПЛ, отметился 9 забитыми голами и 2 результативными передачами.