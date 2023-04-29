Дзагоев: «Надеюсь, Фернандес вернется и принесет пользу ЦСКА»

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Да, слышал про Марио и надеюсь, что он вернется. Это игрок очень высокого уровня, он однозначно принесет пользу ЦСКА. Может, передохнул и сейчас с новыми силами еще ярче заиграет. Хотя, даже если Марио тот же уровень будет держать, это уже усиление», — приводит Sport24 слова футболиста.

Дзагоев и Фернандес вместе выступали за московский клуб с 2012 по 2022 год.