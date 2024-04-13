«Факел» и «Ростов» сыграют в матче 24 тура РПЛ 14 апреля

14 апреля «Факел» в Воронеже сыграет против «Ростова» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 16.45 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Факел» — «Ростов» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 16.35 мск.

Следите за ключевыми событиями поединка 24-го тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом» с помощью матч-центра «СЭ».

«Факел» с главным тренером Сергеем Ташуевым располагается на 11-м месте с 26 баллами. «Ростов» Валерия Карпина идет на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

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