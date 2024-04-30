Сапета оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» на чемпионство

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

— Неужели «Динамо» снова в чемпионской гонке?

— Теперь конечно.

— Но шансов у «Краснодара» на победу в РПЛ побольше, как думаете?

— Нет.

— А у «Зенита» побольше?

— Думаю, да, — приводит слова Сапеты «Евро-футбол.Ру».

«Зенит» (50 очков) лидирует в турнирной таблице РПЛ после 26 туров, опережая «Краснодар» (50) по дополнительным показателям. «Динамо» (47) занимает третье место.