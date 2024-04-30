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Сегодня, 17:31

Силкин: «Динамо» потеряло много очков, как раз их может не хватить для чемпионства»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил готовность бело-голубых к борьбе за чемпионство в этом сезоне.

«У «Динамо» был спад, как и у всех. Команда потеряла много очков. Как раз этих очков не хватит, чтобы занять первое место. При этом не факт, что команда будет идти без потерь. «Зенит» и «Краснодар» тоже запросто могут недобрать баллов. Вчера игра шла до ошибки, решил один эпизод. Хорошо, что случай был на стороне «Динамо». Самое главное, чтобы ребята не почувствовали слишком большую уверенность. Впереди игры с аутсайдерами, а у них своя мотивация. Но сейчас «Динамо» набрало ход. Самое главное, чтобы она теперь сама все не испортила. Если у «Динамо» получится забрать один из трофеев, я буду только за», — цитирует Силкина «Евро.Футбол.Ру».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке. Отставание команды Марцела Лички от петербуржцев составляет 3 очка.

 

Источник: Евро-Футбол.Ру
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Зенит

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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