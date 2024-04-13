«Балтика» забила «Ахмату» три гола к 12-й минуте

«Балтика» довела до разгромного счет в матче против «Ахмата» в 24-м туре РПЛ — 3:0.

На 11-й минуте за калининградцев забил Юрий Ковалев. До этого отличились Алекс Фернандес и Анхело Энрикес.