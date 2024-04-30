Томас Рукас: «Всегда болею за «Зенит», но хочется, чтобы чемпионом стал «Краснодар»

Воспитанник «Зенита» и защитник «СКА-Хабаровск» Томас Рукас рассказал, кому симпатизирует в чемпионской гонке в РПЛ.

«Честно сказать, я — воспитанник «Зенита», и всегда болею за «Зенит», если говорить про российские клубы, — приводит «РБ Спорт» слова Рукаса. — Но лукавить не буду. Хочется, чтобы «Краснодар» стал чемпионом, потому что Галицкий очень много делает для этого. Мне хочется, чтобы он наконец-таки взял это чемпионство, видя, как работает «Краснодар», начиная с Академии и заканчивая главной командой, с такой инфраструктурой, с таким стадионом и с такими болельщиками. И все шансы у них есть. Сейчас «Зенит» сделал осечку с «Рубином». Гонка, действительно, очень серьезная. Надеюсь, что в этом году «Краснодар» станет чемпионом. Если говорить, как есть. Лукавить не буду».

«Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков после 26 туров чемпионата России, но питерцы опережают «быков» по личным встречам.