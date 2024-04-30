Кордова опроверг информацию о возможном уходе из «Сочи»

Нападающий «Сочи» Серхио Кордова заявил, что информация о его вероятном уходе из команды не соответствует действительности.

Ранее агент Николас Пуппо отмечал, что Кордова вряд ли останется в «Сочи» на следующий сезон.

«Тот человек, который дал это интервью, сейчас не является моим агентом и не имеет никакого отношения к моей карьере. На данный момент я полностью сосредоточен на «Сочи», стараюсь узнать больше нового и получить как можно больше удовольствия», — цитирует Кордову Sport24.

Футболист рассказал, что решение о его будущем будет принято только по итогам сезона.

Кордова арендован «Сочи» у «Аланьяспора» в феврале 2024 года. На счету 26-летнего венесуэльца 8 матчей за российский клуб и одна результативная передача.