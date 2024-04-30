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Сегодня, 17:49

Кордова опроверг информацию о возможном уходе из «Сочи»

Алина Савинова
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Нападающий «Сочи» Серхио Кордова заявил, что информация о его вероятном уходе из команды не соответствует действительности.

Ранее агент Николас Пуппо отмечал, что Кордова вряд ли останется в «Сочи» на следующий сезон.

«Тот человек, который дал это интервью, сейчас не является моим агентом и не имеет никакого отношения к моей карьере. На данный момент я полностью сосредоточен на «Сочи», стараюсь узнать больше нового и получить как можно больше удовольствия», — цитирует Кордову Sport24.

Футболист рассказал, что решение о его будущем будет принято только по итогам сезона.

Кордова арендован «Сочи» у «Аланьяспора» в феврале 2024 года. На счету 26-летнего венесуэльца 8 матчей за российский клуб и одна результативная передача.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Серхио Кордова
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
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 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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