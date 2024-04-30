Личка предложил начинать чемпионат России в марте и заканчивать в начале декабря

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «РБ Спорт» рассказал, как реформировал бы РПЛ. По мнению чешского специалиста, стоит скорректировать календарь, чтобы больше играть на хороших полях.

— Как вы смотрите на расширение РПЛ, которое сейчас обсуждается в медиа?

— Понятно, что Россия — большая страна. Но возможно, лучше было бы подумать о другом — играть больше летом на хороших полях, чем зимой — на плохих.

— Но в этом случае надо начинать чемпионат гораздо раньше, чем 20 июля, — и в этом случае вы остаетесь без игроков, которые уедут на Кубок Америки.

— Речь о другом. Например, начинать чемпионат в марте и заканчивать в конце ноября-начале декабря. Может быть, так было бы лучше для российского футбола. В России долгая зима, не так много городов, где можно играть зимой, и много, где нельзя играть зимой на том поле, которое бывает в июне-июле. Но это исключительно мое личное мнение. Решать не мне.

«Динамо» после 26 туров занимает третье место в чемпионате России, на 3 очка отставая от «Зенита» и «Краснодара».