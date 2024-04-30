Масалитин заявил, что в ЦСКА сейчас нет лидеров на поле

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил выступление армейцев в РПЛ. Он отметил проблемы команды в психологическом плане.

«ЦСКА проседает психологически. Команда постоянно пропускает. Нельзя располагать таким составом и пропускать по два-три мяча каждую игру. И это еще Акинфеев выручает. В атаке тоже много сумбура. Чалов так и не смог определиться со своей позицией, постоянно нервничает. Он на себя то берет роль организатора, выдумывает что-то, пасы раздает. Зачем это нужно? Он умеет забивать, так что должен сосредоточиться на голах. Вот это будет его лучшая помощь команде. А когда ты опускаешься вниз, то теряешь свои сильные стороны. Естественно, он растворяется. А так сейчас на поле нет лидеров в ЦСКА», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.