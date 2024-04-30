Скауты ЦСКА находятся на Кубке Азии U23

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Представители скаутской службы ЦСКА находятся на Кубке Азии U23, сообщает Metaratings.

По информации источников, скауты армейцев посетили все матчи групповой стадии и плей-офф.

3 мая сборная Узбекистана U23, за которую выступает полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, сыграет в финале турнира против Японии.

Сборная Узбекистана после выхода в финал впервые примет участие в Олимпийских играх.