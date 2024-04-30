Агент Кучаева заявил, что не считает Корнеева качественным экспертом

Агент Александр Клюев отреагировал на оскорбления в адрес своего клиента, полузащитника «Пари НН» Константина Кучаева, со стороны бывшего тренера сборной России Игоря Корнеева.

Ранее Корнеев в эфире в нецензурной форме назвал футболиста слабым усилением для «Пари НН».

«Всякий бред данного эксперта, который не раз некорректно высказывается, комментировать не буду. Не считаю Корнеева качественным экспертом», — приводит Sport24 слова Клюева.

В нынешнем сезоне 26-летний Кучаев провел за «Пари НН» 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.