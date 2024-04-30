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Сегодня, 17:16

Борис Ротенберг: «В матче с «Факелом» просто не повезло»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о матче против «Факела» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

Футболисты &laquo;Сочи&raquo; перед матчем с &laquo;Ахматом&raquo;. «Я сказал: «Выходите, кто живой, и играйте». Интервью Бориса Ротенберга после скандала в Грозном

— После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

— Понятно, что следующая игра подкосила, потом вышли играть с «Факелом». Но просто не повезло. Не знаю, было ли там (в эпизоде с голом Марсело Алвеса. — Прим. «СЭ») положение «вне игры»... Но гол забили красивый. Жаль, что не засчитали. Но назад уже ничего не вернешь.

«Сочи» (20 очков) остается на последнем месте в РПЛ.

ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший
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Личка: «Было бы отлично биться за чемпионство с «Краснодаром» в последнем туре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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