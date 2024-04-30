Источник: «Локомотив» хочет продлить контракт с Магкеевым

«Локомотив» планирует продлить контракт с защитником Станиславом Магкеевым, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент игрока Александр Клюев не стал отвечать на вопрос о будущем защитника, но отметил, что Магкеев намерен пробиться в стартовый состав московской команды.

25-летний Магкеев находится в системе «Локомотива» с 2016 года. В текущем сезоне он не появлялся на поле в составе железнодорожников, так как долгое время восстанавливался после повреждения.

«Локомотив» с 41 очком после 26 туров чемпионата России-2023/24 занимает пятое место в турнирной таблице.