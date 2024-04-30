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Сегодня, 17:55

Томас Рукас: «Не согласен, что Семак не занимается развитием молодых игроков»

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Воспитанник «Зенита» и защитник «СКА-Хабаровск» Томас Рукас оценил работу главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Мне кажется, что Семак сколотил костяк, чтобы просто поддерживать атмосферу, — приводит «РБ Спорт» слова Рукаса. — А чему-то сильно обучать футболистов... Там и так профессионалы знают свое дело. Просто объяснил им, какой он видит футбол, какую стратегию и тактику. И самое главное, Семак держит баланс в команде, чтобы был позитив. Условно, те ребята, которые меньше играют, чтобы они работали все равно на тренировках. Мне кажется, Семак сделал хороший коллектив. Из-за этого «Зениту» очень хорошо жилось последние 4 года. Они действительно были чемпионами. Если брать прошлый и позапрошлый годы, «Зенит» выделялся во всех компонентах».

Рукас не согласился с теми, кто критикует Семака за то, что тренер не занимается развитием молодых игроков.

«Даже когда я был в «Зените», очень много ребят тренировалось с главной командой. Понятно, что если говорить про официальные игры, там делалась ставка на легионеров и на людей, которые сильнее объективно на данный момент, потому что у команды задачи. И нельзя сказать, что молодых не привлекали даже к официальным играм за «Зенит». Люди выходили», — подчеркнул Рукас.

«Зенит» под руководством Семака выиграл последние пять чемпионатов России.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Семак
ФК Зенит
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Семак подпишет новый контракт с «Зенитом» до 2030 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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