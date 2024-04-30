Томас Рукас: «Не согласен, что Семак не занимается развитием молодых игроков»

Воспитанник «Зенита» и защитник «СКА-Хабаровск» Томас Рукас оценил работу главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Мне кажется, что Семак сколотил костяк, чтобы просто поддерживать атмосферу, — приводит «РБ Спорт» слова Рукаса. — А чему-то сильно обучать футболистов... Там и так профессионалы знают свое дело. Просто объяснил им, какой он видит футбол, какую стратегию и тактику. И самое главное, Семак держит баланс в команде, чтобы был позитив. Условно, те ребята, которые меньше играют, чтобы они работали все равно на тренировках. Мне кажется, Семак сделал хороший коллектив. Из-за этого «Зениту» очень хорошо жилось последние 4 года. Они действительно были чемпионами. Если брать прошлый и позапрошлый годы, «Зенит» выделялся во всех компонентах».

Рукас не согласился с теми, кто критикует Семака за то, что тренер не занимается развитием молодых игроков.

«Даже когда я был в «Зените», очень много ребят тренировалось с главной командой. Понятно, что если говорить про официальные игры, там делалась ставка на легионеров и на людей, которые сильнее объективно на данный момент, потому что у команды задачи. И нельзя сказать, что молодых не привлекали даже к официальным играм за «Зенит». Люди выходили», — подчеркнул Рукас.

«Зенит» под руководством Семака выиграл последние пять чемпионатов России.