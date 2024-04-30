Дмитрий Булыкин: «Слишкович — фартовый тренер. Может, стоит его и оставить»

Бывший футболист клубов РПЛ Дмитрий Булыкин поделился мнением об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Пока что для него все складывается очень даже хорошо, команда при нем не проигрывает. Результат есть — а это главное. Понятно, что будут смотреть, как «Спартак» закончит сезон, но кто знает, может, стоит и Слишковича оставить. Он — фартовый тренер, а иногда это бывает важным элементом», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

При Слишковиче, который возглавил команду после отставки Гильермо Абаскаля 14 апреля, красно-белые в 4 матчах одержали две победы и дважды сыграли вничью.

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.