Главный тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о деградации РПЛ

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о деградации РПЛ. Специалист признал, что из-за изоляции лига столкнулась со сложностями.

«Есть проблема — нет европейских соревнований, — приводит «РБ Спорт» слова Лички. — Тяжело и сборной, не хватает официальных соревнований. С другой стороны, в лиге есть много игроков из Латинской Америки, которые играют за свои сборные — как у нас, например, Бальбуэна или Чавес, которые поедут на Кубок Америки. Если все сложится хорошо, у нас будет 5 игроков на этом турнире. А это уровень!»

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.