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Сегодня, 17:21

Главный тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос о деградации РПЛ

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о деградации РПЛ. Специалист признал, что из-за изоляции лига столкнулась со сложностями.

«Есть проблема — нет европейских соревнований, — приводит «РБ Спорт» слова Лички. — Тяжело и сборной, не хватает официальных соревнований. С другой стороны, в лиге есть много игроков из Латинской Америки, которые играют за свои сборные — как у нас, например, Бальбуэна или Чавес, которые поедут на Кубок Америки. Если все сложится хорошо, у нас будет 5 игроков на этом турнире. А это уровень!»

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Источник: bookmaker-ratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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