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Сегодня, 17:44

Семин считает, что «Локомотив» должен сохранить Миранчука и Жемалетдинова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал будущее полузащитников команды Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«Антон с точки зрения профессиональных качеств — лидер этой команды, как и Рифат Жемалетдинов. К тому же они оба воспитанники клуба. Это два игрока, вокруг которых могла бы строиться команда. С ними команда будет сильнее», — цитирует Семина Sport24.

Контракты обоих футболистов с «Локомотивом» истекают летом этого года. В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел за железнодорожников 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

В активе 27-летнего Жемалетдинова пять голов и одна результативная передача в 22 встречах.

Источник: Sport24
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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Пари НН – Спартак
 - : -
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