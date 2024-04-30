Ахмед Айдамиров: «Уциев и Семенов — легенды «Ахмата», они в силах продолжать играть»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров намекнул, что клуб может продлить контракт с ветеранами команды Ризваном Уциевым и Андреем Семеновым.

«Ризван Уциев и Андрей Семенов — это уже легенды клуба, они находятся дольше всех в команде, — приводит «РБ Спорт» слова Айдамирова. — Сезон закончится — мы с ними решим. Выслушаем тренерский штаб, выскажем свои пожелания. Считаю, что они еще в силах продолжать карьеру».

Контракты 36-летнего Уциева и 35-летнего Семенова с «Ахматом» истекают в конце текущего сезона.