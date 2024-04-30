Ахмед Айдамиров: «Уциев и Семенов — легенды «Ахмата», они в силах продолжать играть»
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров намекнул, что клуб может продлить контракт с ветеранами команды Ризваном Уциевым и Андреем Семеновым.
«Ризван Уциев и Андрей Семенов — это уже легенды клуба, они находятся дольше всех в команде, — приводит «РБ Спорт» слова Айдамирова. — Сезон закончится — мы с ними решим. Выслушаем тренерский штаб, выскажем свои пожелания. Считаю, что они еще в силах продолжать карьеру».
Контракты 36-летнего Уциева и 35-летнего Семенова с «Ахматом» истекают в конце текущего сезона.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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|
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|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
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|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
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|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
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|4
|8
|14
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
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|20
|1
|8
|
|
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|1
|3
|
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|1
|3
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