«Ахмат» планирует продлить контракт с Богосавацем

«Ахмат» хочет продлить контракт с сербским защитником Мирославом Богосавацем, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Футболист выступает за грозненский клуб с середины 2020 года. В текущем сезоне 27-летний защитник провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до конца сезона.

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. 4 мая грозненцы проведут выездную встречу с «Краснодаром».