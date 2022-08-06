Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе ЦСКА над «Факелом» в матче 4-го тура РПЛ.

«Сегодня у армейцев было меньше ошибок, они выдержали атакующий темп, не было разрывов между линиями. Если в первом тайме не могли реализовать моменты, то во втором тайме — сполна. ЦСКА провел очень хорошую игру, может быть, даже образцовую. «Факел» тоже не отсиживался, пытался играть в атаку, но квалифицированных защитников им не хватает. Верю ли в борьбу с красно-белыми? До «Спартака» надо еще дожить. Еще два месяца. В течение этого времени ЦСКА и «Спартак» могут поменять полюса. И та, и другая команда хорошо играют, спокойно сегодня выиграли. Пока это равные команды. Нужно ждать очного матча», — сказал Масалитин «СЭ».

В следующем, 5-м туре ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).