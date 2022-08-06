«Спартак» выдал лучший старт в чемпионате России в XXI веке

«Спартак», победив в 4-м туре РПЛ в гостях «Урал» (2:0), выдал лучший для себя старт в XXI веке.

Красно-белые в седьмой раз за 22 года набрали 10 очков, но именно при Гильермо Абаскале удалось добиться лучшей разности голов — «+8». В чемпионском сезоне Дмитрий Аленичев и сменивший его Массимо Каррера добились «+7», Валерий Карпин в своем последнем сезоне во главе команды — «+6».

Лучшие результаты «Спартака» после 4-х туров в чемпионатах России в XXI веке: