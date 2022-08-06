«Спартак» выдал лучший старт в чемпионате России в XXI веке
«Спартак», победив в 4-м туре РПЛ в гостях «Урал» (2:0), выдал лучший для себя старт в XXI веке.
Красно-белые в седьмой раз за 22 года набрали 10 очков, но именно при Гильермо Абаскале удалось добиться лучшей разности голов — «+8». В чемпионском сезоне Дмитрий Аленичев и сменивший его Массимо Каррера добились «+7», Валерий Карпин в своем последнем сезоне во главе команды — «+6».
Лучшие результаты «Спартака» после 4-х туров в чемпионатах России в XXI веке:
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое место
|
2022/23
|
Гильермо Абаскаль
|
3
|
1
|
0
|
11-3
|
10
|
?
|
2016/17
|
Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера
|
3
|
1
|
0
|
8-1
|
10
|
1-е
|
2013/14
|
Валерий Карпин
|
3
|
1
|
0
|
10-4
|
10
|
6-е
|
2007
|
Владимир Федотов
|
3
|
1
|
0
|
6-2
|
10
|
2-е
|
2015/16
|
Дмитрий Аленичев
|
3
|
1
|
0
|
6-2
|
10
|
5-е
|
2001
|
Олег Романцев
|
3
|
1
|
0
|
4-1
|
10
|
1-е
|
2018/19
|
Массимо Каррера
|
3
|
1
|
0
|
3-0
|
10
|
5-е
|
2014/15
|
Мурат Якин
|
3
|
0
|
1
|
7-5
|
9
|
6-е
|
2012/13
|
Унаи Эмери
|
3
|
0
|
1
|
8-7
|
9
|
4-е
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0