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Сегодня, 19:50

«Спартак» выдал лучший старт в чемпионате России в XXI веке

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак», победив в 4-м туре РПЛ в гостях «Урал» (2:0), выдал лучший для себя старт в XXI веке.

Красно-белые в седьмой раз за 22 года набрали 10 очков, но именно при Гильермо Абаскале удалось добиться лучшей разности голов — «+8». В чемпионском сезоне Дмитрий Аленичев и сменивший его Массимо Каррера добились «+7», Валерий Карпин в своем последнем сезоне во главе команды — «+6».

Лучшие результаты «Спартака» после 4-х туров в чемпионатах России в XXI веке:

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

Итоговое место

2022/23

Гильермо Абаскаль

3

1

0

11-3

10

?

2016/17

Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера

3

1

0

8-1

10

1-е

2013/14

Валерий Карпин

3

1

0

10-4

10

6-е

2007

Владимир Федотов

3

1

0

6-2

10

2-е

2015/16

Дмитрий Аленичев

3

1

0

6-2

10

5-е

2001

Олег Романцев

3

1

0

4-1

10

1-е

2018/19

Массимо Каррера

3

1

0

3-0

10

5-е

2014/15

Мурат Якин

3

0

1

7-5

9

6-е

2012/13

Унаи Эмери

3

0

1

8-7

9

4-е

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Локомотив 0
1-й тайм

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Гильермо Абаскаль
1
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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