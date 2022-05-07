Радченко: «Зенит» должен доказывать свой статус чемпиона в каждой игре»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу питерцев над «Химками» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Мне кажется, второй тайм проходил по тому же сценарию, что и первый. Произошли замены, команда немного перестроилась, а «Зенит» доигрывал матч уже по счету, — сказал Радченко «СЭ». — Может, поэтому было меньше голевых моментов. Кто сегодня был лучшим среди игроков? Да, Сергеев забил победный гол, но мне очень понравился Клаудиньо. Он сделал очень большой объем работы, во втором тайме очень много отрабатывал, в отборе сыграл».

Также Радченко отметил, что команда Семака отдала все силы, несмотря на досрочное чемпионство.

«Зенит» уже становился досрочно чемпионом. Все думали, что будут играть молодые игроки или другой состав, но нет. По сегодняшней игре мы видели, что «Зенит» выложился на все 100%. Думаю, так же будет и в последних играх. Они должны свой статус чемпиона доказывать в каждой игре», — добавил Радченко.

В прошлом туре «Зенит» оформил досрочное чемпионство в матче против «Локомотива».