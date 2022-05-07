Алексей Березуцкий: «Акинфеев должен быть готов к следующей игре»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии здоровья голкипера Игоря Акинфеева, который не попал в стартовый состав на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Состояние Акинфеева нормальное. Он должен быть готов к следующей игре», — рассказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».

Капитан ЦСКА получил повреждение в концовке матча прошлого тура чемпионата России с «Ахматом» (0:2).

Ворота армейцев в предстоящей игре будет защищать 18-летний Владислав Тороп, для которого это будет дебютная игра в РПЛ.