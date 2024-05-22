Вернблум — о переходе в ЦСКА: «Жена восприняла это как извещение о смерти»

Бывший футболист ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум рассказал о реакции его жены на переход в армейскую команду зимой 2012 года.

«Нам предстояло несколько лет жить в Москве, и мне нужно было сообщить об этом жене. Для нее это прозвучало, вероятно, как сообщения о смерти. Сказать, что это воспринялось плохо, — ничего не сказать», — приводит слова Вернблума Аftonbladet.

Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за армейскую команду.

Швед защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА, он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».