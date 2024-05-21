Вернблум раскритиковал повара ЦСКА: «Его еда была пресной и не очень красочной»

Бывший футболист и ЦСКА сборной Швеции Понтус Вернблум признался, что ему не нравилась еда повара московской команды.

«У нас был свой повар. Хочешь омлета — он готовил, хочешь каши — он готовил. Он знал, что определенный процент наших бонусов достается ему и другим людям в команде. Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем все, что я мог приготовить сам», — заявил Вернблум в интервью Aftonbladet.

Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за армейскую команду.

Швед защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА, он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».