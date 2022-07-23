Бевеев заявил, что «Урал» сломался после удаления в матче с «Оренбургом»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал поражение в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3).

«Команда до удаления играла, в принципе, хорошо. Были моменты и подходы, а после удаления Гогличидзе сломались. Первый тайм дотерпели, ждали шанс, но вышли во втором и сразу получили. При счете 0:1 еще были подходы, но под конец уже было тяжело. Хочется извиниться перед болельщиками. Люди приехали далеко поддержать нас, и мы так выступили. Хочу пригласить на домашние игры — будем биться и доказывать, что это была случайность», — приводит слова Бевеева пресс-служба «Урала».

26-летний защитник перешел в екатеринбургский клуб из «Енисея» в июне 2022 года. Бевеев выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год за молодежную и вторую команду.

Весь второй тайм команда из Екатеринбурга играла в меньшинстве в матче с «Оренбургом». Еще в первом тайме с поля был удален защитник Лео Гогличидзе.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет «Краснодар» 29 июля.