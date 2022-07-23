Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:25

Бевеев заявил, что «Урал» сломался после удаления в матче с «Оренбургом»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал поражение в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3).

«Команда до удаления играла, в принципе, хорошо. Были моменты и подходы, а после удаления Гогличидзе сломались. Первый тайм дотерпели, ждали шанс, но вышли во втором и сразу получили. При счете 0:1 еще были подходы, но под конец уже было тяжело. Хочется извиниться перед болельщиками. Люди приехали далеко поддержать нас, и мы так выступили. Хочу пригласить на домашние игры — будем биться и доказывать, что это была случайность», — приводит слова Бевеева пресс-служба «Урала».

26-летний защитник перешел в екатеринбургский клуб из «Енисея» в июне 2022 года. Бевеев выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год за молодежную и вторую команду.

Весь второй тайм команда из Екатеринбурга играла в меньшинстве в матче с «Оренбургом». Еще в первом тайме с поля был удален защитник Лео Гогличидзе.

В следующем туре «Урал» на своем поле примет «Краснодар» 29 июля.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
2-й тайм

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Лео Гогличидзе
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Хави дали визу в США, чтобы обняться с Левандовски и обыграть «Реал». Как «Барселона» входит в новый сезон
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Карраскаль — о связке с Мединой: «На игровом поле мы хорошо понимаем друг друга»
Зайнутдинов: «Хотел бы сыграть против Криштиану Роналду»
Чанов — об игре Акинфеева в матче с «Сочи»: «Среди вратарей он является лидером в нашей стране»
Источник: Нападающий «Спартака» Роша не может найти себе новый клуб из-за высоких требований по зарплате
Фернандес прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Динамо»
Экс-полузащитник «Химок» Лоуренс перешел в турецкий клуб, которым руководит Пирло
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Краснодар» — «Спартак»: видео голов
«Краснодар» — «Спартак»: пенальти в ворота гостей назначен верно, правила игры давно изменились
Джикия получил повреждение в матче с «Краснодаром»
Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму
«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян реализовал пенальти, который был назначен после подсказки ВАР
Удивительная реакция Абаскаля на первый гол «Спартака» в Краснодаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян реализовал пенальти, который был назначен после подсказки ВАР

Джикия получил повреждение в матче с «Краснодаром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
6
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
9
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости