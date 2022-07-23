Бевеев заявил, что «Урал» сломался после удаления в матче с «Оренбургом»
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал поражение в матче 2-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3).
«Команда до удаления играла, в принципе, хорошо. Были моменты и подходы, а после удаления Гогличидзе сломались. Первый тайм дотерпели, ждали шанс, но вышли во втором и сразу получили. При счете 0:1 еще были подходы, но под конец уже было тяжело. Хочется извиниться перед болельщиками. Люди приехали далеко поддержать нас, и мы так выступили. Хочу пригласить на домашние игры — будем биться и доказывать, что это была случайность», — приводит слова Бевеева пресс-служба «Урала».
26-летний защитник перешел в екатеринбургский клуб из «Енисея» в июне 2022 года. Бевеев выступал за «Урал» с 2018 по 2020 год за молодежную и вторую команду.
Весь второй тайм команда из Екатеринбурга играла в меньшинстве в матче с «Оренбургом». Еще в первом тайме с поля был удален защитник Лео Гогличидзе.
В следующем туре «Урал» на своем поле примет «Краснодар» 29 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
6
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0