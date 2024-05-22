Немецкий журналист: «Сперцяна знают в Германии»

Журналист немецкого телеканала SPORT1 Константин Экнер прокомментировал информацию о возможном переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в дортмундскую «Боруссию».

«Сперцяна знают в Германии, ранее несколько команд хотели его приобрести. Что касается Дортмунда, то на данный момент ничего серьезного. Об этом мало говорят сейчас», — цитирует «РБ Спорт» Экнера.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с южным клубом рассчитан до лета 2026 года.