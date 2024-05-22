Агент Роналдо: «Бразилец в «Ростове» получает зарплату день в день»

Агент Хулио Сезар Гранха рассказал, что у его клиента Роналдо нет вопросов к «Ростову» по поводу выплаты зарплаты.

«Слава богу, Роналдо получает зарплату день в день», — цитирует «РБ Спорт» Гранху.

В сезоне-2023/24 Роналдо сыграл 14 матчей за «Ростов», забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.