Вернблум закрыл доступ к постам в соцсетях после оскорблений со стороны болельщиков ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум ограничил доступ к своим постам в социальных сетях.

Во вторник, 21 мая, экс-игрок армейского клуба принес извинения шведскому народу за годы выступления в России.

После скандального интервью шведскому изданию Aftonbladet болельщики красно-синих начали оскорблять Вернблума на его странице в комментариях.

Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он отыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА, он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».