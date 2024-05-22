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Кузьмичев: «Большие сомнения в том, что Мозес пригодится российскому клубу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию об уходе защитника Виктора Мозеса из московского клуба.

«Большие сомнения в том, что Мозес пригодится российскому клубу. Речь идет только о тех командах, которые борются за самые высокие места. Мозес потерял мотивацию и не убеждал в тех матчах, в которых играл. Вряд ли он пригодится кому-то с учетом его возраста и той зарплаты, которую хочет. Его карьера подходит к концу, но он может вернуться куда-то поближе к дому, родным. В Россию он приезжал зарабатывать», — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева.

В воскресенье, 19 мая «Спартак» объявил, что нигериец покинет клуб по окончании сезона.

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в октябре 2020 года. За это время 33-летний игрок провел 84 матча за красно-белых, в которых забил десять голов и отдал столько же результативных передач.

Виктор Мозес. «Спартак» объявил об уходе Мозеса по окончании сезона

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-vryad-li-mozes-prigoditsya-kakomu-to-rossijskomu-klubu/
Виктор Мозес
Владимир Кузьмичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
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 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
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 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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