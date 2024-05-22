Халк: «Русские игроки в «Зените» завидовали нам с Витселем»

Бывший нападающий «Зенита» Халк рассказал, что испытывал дискомфорт после перехода в российский клуб в 2012 году.

«Начало было трудным. Тогда клуб подписал меня и Витселя. Он играл в «Бенфике», а я — в «Порту». За мой трансфер заплатили 60 миллионов евро. Когда мы приехали, русские игроки начали завидовать, потому что они были старше.

Мы забивали голы, но парни не праздновали, они отворачивались. Они нас бойкотировали. Помню, я тогда сказал своему агенту: «Чувак, я хочу уйти». Это было в первый год. Он сказал, что президент меня не отпустит: «Обещали, что здесь все поменяют, поменяют раздевалку».

Я не хотел быть лучше кого-либо. Если выиграешь ты, побеждают все. Они не позволили мне уйти. Настолько, что когда я через полтора года сказал, что собираюсь уйти, президент убрал из состава четырех-пятерых игроков, а со мной продлили контракт. Тогда мы выиграли все, атмосфера была чудесная», — приводит Noataque слова Халка.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 77 голов и 59 голевых передач в 148 матчах во всех турнирах.