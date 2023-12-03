Дьяков — о матче ЦСКА и «Ростова»: «Играть в это время не совсем правильно»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал победу ЦСКА над ростовчанами (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении матча в запланированную дату, несмотря на снегопад.

«Понятно, что обе команды в равных условиях, но я отчасти с Карпиным в чем-то соглашусь. Но посыл его такой, с которым я согласен. У нас страна такая, что в ноябре, если на юге тепло, то в других городах уже холодно и куча снега. Играть в это время года не совсем правильно, совсем не правильно. Это не комфортно ни футболистам, ни болельщикам на трибуне. То, что выиграл ЦСКА — ну это не футбол», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.