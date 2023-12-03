Тикнизян порадовался, что не было слышно его празднование: «Если повторю, меня зароют сразу»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился эмоциями после забитого гола в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

«Не ощущал особых эмоций. Для меня важно, что мы заработали три очка. Мое празднование? Было слышно, что я сказал в камеру? Слава богу, что нет. Если повторю, меня зароют сразу (смеется)», — сказал Тикнизян.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. 8 декабря команда примет «Урал».