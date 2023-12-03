Терехин — об игре ЦСКА с «Ростовом»: «Зачем мучиться? Надо было перенести матч»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0) в условиях сильного снегопада. Игра прошла 3 декабря в Москве.

«Карпин уже сказал, что это такое было. С другой стороны, перенесите игру на следующий день. Ничего страшного бы не было. Посмотрите перед этим прогноз погоды, может завтра не будет снега. Зачем мучиться? Мороз минус пять, это может быть, но снега навалило... Конечно, это не футбол. Это больше похоже, извиняюсь за выражение, на зимнее первенство Московской области. По регламенту ничего не могу сказать. В принципе, 2 декабря играли в футбол 20 лет назад. Но тут надо было просто перенести матч», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терехина.

После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении матча в запланированную дату, несмотря на снегопад.