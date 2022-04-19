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Сегодня, 13:57

Губерниев: «Президент уже поздравил «Спартак». После такого и Александру Медведеву можно это сделать!»

Губерниев считает, что гендиректор «Зенита» Медведев мог бы поздравить «Спартак» со столетием
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Ранее Медведев не стал поздравлять «Спартак» со 100-летием, заявив, что не видит для этого причин.

«Можно соглашаться или нет. Но ранее президент Российской Федерации поздравил «Спартак». Поэтому после такого можно и Александру Ивановичу поздравить «Спартак» и ничего не бояться!» — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 19 апреля, Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, также отреагировала на заявление Медведева.

Зарема Салихова. «В той галактике свой юмор и свое летоисчисление». Салихова ответила Медведеву по поводу столетия «Спартака»

ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Дмитрий Губерниев
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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