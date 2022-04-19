Губерниев: «Президент уже поздравил «Спартак». После такого и Александру Медведеву можно это сделать!»

Губерниев считает, что гендиректор «Зенита» Медведев мог бы поздравить «Спартак» со столетием

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Ранее Медведев не стал поздравлять «Спартак» со 100-летием, заявив, что не видит для этого причин.

«Можно соглашаться или нет. Но ранее президент Российской Федерации поздравил «Спартак». Поэтому после такого можно и Александру Ивановичу поздравить «Спартак» и ничего не бояться!» — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 19 апреля, Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, также отреагировала на заявление Медведева.