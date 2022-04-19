«В той галактике свой юмор и свое летоисчисление». Салихова ответила Медведеву по поводу столетия «Спартака»

Салихова не удивится, если в «Зените» создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять красно-белых со столетием.

«В той галактике свой юмор и свое летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Санкт-Петербурга) приурочат к сотворению мира», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Идею не праздновать 100-летний юбилей «Спартака» ранее поддержали ряд ветеранов команды, среди которых Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили.

Также против празднования 100-летия клуба высказались телекомментатор Дмитрий Губерниев и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.