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«В той галактике свой юмор и свое летоисчисление». Салихова ответила Медведеву по поводу столетия «Спартака»

Салихова не удивится, если в «Зените» создание «Мурзинки» приурочат к сотворению мира
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление гендиректора «Зенита» Александра Медведева, который не стал поздравлять красно-белых со столетием.

«В той галактике свой юмор и свое летоисчисление. А потому не удивлюсь, если они создание «Мурзинки» (футбольный клуб из Санкт-Петербурга) приурочат к сотворению мира», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Идею не праздновать 100-летний юбилей «Спартака» ранее поддержали ряд ветеранов команды, среди которых Евгений Ловчев и Анзор Кавазашвили.

Также против празднования 100-летия клуба высказались телекомментатор Дмитрий Губерниев и почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4670111-salihova-otvetila-medvedevu-kotoryj-ne-uvidel-prichin-pozdravlyat-spartak-so-stoletiem.html
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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