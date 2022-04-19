«Надо вернуть фразу «Мы чемпионы» на улицы Москвы». Романцев поздравил «Спартак» со столетием

«Спартак» в своем Telegram-канале в честь столетия клуба выложил пожелания самого титулованного тренера в истории красно-белых Олега Романцева.

«Наш клуб всегда молодой. — приводит слова Романцева пресс-служба «Спартака». — Конечно, когда вспоминаешь, сколько прожито и сколько с этим клубом связано, то есть взаимное уважение. Клуб уважает нас, ветеранов, как и мы уважаем клуб. Хочется пожелать хороших результатов. Хочется, чтобы болельщики уходили со стадиона окрыленными, одухотворенными и кричали уже забытую фразу: «Мы чемпионы!» Надо ее вернуть на стадионы и на улицы Москвы».

При Романцеве «Спартак» 8 раз становился чемпионом России и еще один раз — чемпионом СССР. При нем команда трижды выиграла Кубок России, один раз — Кубок СССР, один раз вышла в полуфинал Лиги чемпионов, дважды — в четвертьфинал ЛЧ, один раз — в полуфинал Кубка УЕФА и один раз — в полуфинал Кубка обладателей кубков УЕФА.