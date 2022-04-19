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«Надо вернуть фразу «Мы чемпионы» на улицы Москвы». Романцев поздравил «Спартак» со столетием

Романцев хочет, чтобы болельщики «Спартака» уходили со стадиона окрыленными и одухотворенными
Роман Шишов
Корреспондент
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«Спартак» в своем Telegram-канале в честь столетия клуба выложил пожелания самого титулованного тренера в истории красно-белых Олега Романцева.

«Наш клуб всегда молодой. — приводит слова Романцева пресс-служба «Спартака». — Конечно, когда вспоминаешь, сколько прожито и сколько с этим клубом связано, то есть взаимное уважение. Клуб уважает нас, ветеранов, как и мы уважаем клуб. Хочется пожелать хороших результатов. Хочется, чтобы болельщики уходили со стадиона окрыленными, одухотворенными и кричали уже забытую фразу: «Мы чемпионы!» Надо ее вернуть на стадионы и на улицы Москвы».

При Романцеве «Спартак» 8 раз становился чемпионом России и еще один раз — чемпионом СССР. При нем команда трижды выиграла Кубок России, один раз — Кубок СССР, один раз вышла в полуфинал Лиги чемпионов, дважды — в четвертьфинал ЛЧ, один раз — в полуфинал Кубка УЕФА и один раз — в полуфинал Кубка обладателей кубков УЕФА.

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 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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Урал – Уфа
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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 - : -
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Динамо

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Локомотив

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Спартак

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