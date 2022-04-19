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«Я бы посмотрел, если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге». Карпин — об отъезде легионеров

Карпин заявил, что в РПЛ нарушен спортивный принцип из-за отъезда легионеров
Роман Шишов
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в очередной раз высказался по поводу отъезда легионеров из России. По его словам, нарушен спортивный принцип, так как клубы остались в неравных условиях.

«Нарушен спортивный принцип. Из одних команд по понятным причинам легионеры не уехали, из других — по понятным причинам уехали, — сказал Карпин в эфире «Авторадио». — Уехали из Краснодара и Ростова, как раз оттуда, где закрыты аэропорты. Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался бы в этих клубах».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона. Иностранные игроки теперь могут подписывать краткосрочные соглашения до конца сезона с заграничными командами.

Валерий Карпин
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