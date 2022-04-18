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«Зенит» решил не поздравлять «Спартак» со 100-летием

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал поздравлять «Спартак» со 100-летием, заявив, что не видит для этого причин.

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока еще преждевременно», — цитирует Медведева «РБК Спорт».

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.

Источник: https://sportrbc.ru/news/625d87c79a7947cacc8ac85e
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
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 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Динамо

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Локомотив

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