«Зенит» решил не поздравлять «Спартак» со 100-летием

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал поздравлять «Спартак» со 100-летием, заявив, что не видит для этого причин.

«Они не могут определить и согласовать дату своего столетия. Так что поздравлять пока еще преждевременно», — цитирует Медведева «РБК Спорт».

Сегодня, 18 апреля, «Спартак» празднует столетие со дня основания клуба.