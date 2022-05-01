Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:24

Главный тренер «Крыльев Советов» поздравил «Спартак» со 100-летием клуба

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) поздравил московский клуб со 100-летием.

«Хочу поздравить «Спартак» со столетием! Желаю «Спартаку» много таких же удачных лет!» — заявил Осинькин.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» избежит прямого вылета из РПЛ
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
«Нам нужно работать над психологией». Ваноли — о победе над «Крыльями Советов»
Литвинов: «В перерыве обсудили с командой: «Давайте уже выйдем, будем биться друг за друга»
«Ахмат» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 1 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Игнатов о том, что «Спартак» избежал прямого вылета из РПЛ: «Не думаем об этом. Задача — выигрывать каждый матч и победить в Кубке»
Селихов о желтой карточке: «Ежов очень хорошо сыграл на публику»
Материалы сюжета: «Спартак»: 100-летие московского клуба
Губерниев: «Президент уже поздравил «Спартак». После такого и Александру Медведеву можно это сделать!»
«Надо вернуть фразу «Мы чемпионы» на улицы Москвы». Романцев поздравил «Спартак» со столетием
Встречался с Боней и попадался пьяным за рулем. История Веллитона, который загубил карьеру в «Спартаке» из-за тусовок
«Зенит» решил не поздравлять «Спартак» со 100-летием
Татьяна Тарасова поздравила «Спартак» с юбилеем
Рэпер ST назвал лучших тренеров «Спартака» в эпоху Федуна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» стал последним клубом, одержавшим волевую победу в чемпионате-2021/22

Осинькин оценил игру Пруцева за «Спартак»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости