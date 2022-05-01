Главный тренер «Крыльев Советов» поздравил «Спартак» со 100-летием клуба

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после завершения матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2) поздравил московский клуб со 100-летием.

«Хочу поздравить «Спартак» со столетием! Желаю «Спартаку» много таких же удачных лет!» — заявил Осинькин.

«Спартак» одержал первую волевую победу в чемпионате и после 27 матчей идет девятым в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Московский клуб обезопасил себя от прямого вылета во второй по силе дивизион.