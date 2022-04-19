Встречался с Боней и попадался пьяным за рулем. История Веллитона, который загубил карьеру в «Спартаке» из-за тусовок

В 35 лет он остался без команды.

Блистал два сезона

Знакомство бразильца со «Спартаком» получилось не слишком красивым. Нападающий выбрал 11-й номер, под которым играл Андрей Тихонов — легенда клуба и любимец болельщиков. Когда Веллитон впервые вышел на поле в красно-белой футболке, на трибуне «Спартака» развернули баннер: форварда назвали обезьяной и предложили вернуться в Бразилию. Клуб оперативно заявил, что баннер не отражает позицию большинства болельщиков, и историю замяли. Тем более что Веллитон быстро завоевал лояльность фанатов.

Нападающий ярко проявил себя в дебютных матчах, но первый полноценный сезон получился скомканным из-за травмы паха. Веллитон появился лишь в 10 матчах премьер-лиги, в которых забил шесть мячей. Правда, в еврокубках статистика игрока была скромнее. Так появились разговоры о том, что Веллитон — игрок исключительно для «внутреннего пользования». Но как же хорош был форвард на протяжении двух следующих сезонов: 21 гол в 28 матчах премьер-лиги в 2009-м, через год — еще 19 мячей в 25 играх за «Спартак». А ведь были еще результативные передачи!

Веллитон и Алекс. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кстати, об ассистах. Важную роль в действиях Веллитона сыграл Алекс, без которого магия страйкера вряд ли случилась бы. Атакующий полузащитник присоединился к красно-белым в начале 2009 года, прямо перед голевым фейерверком Веллитона. Оба бразильца моментально сыгрались: Алекс отлично видел поле и выводил партнера на убойные позиции, а Веллитон классно открывался, на скорости уходил от соперников и не оставлял шансов вратарям. Бразильская связка «Спартака» шикарно чувствовала друг друга на поле и регулярно огорчала соперников резкими выпадами. Неудивительно, что с отъездом Алекса из России загрустил и Веллитон.

Променял жену на Викторию Боню

Парень из Страны карнавалов обожал устраивать праздники и в Москве. У одного из самых скоростных форвардов лиги появились проблемы с лишним весом. В «Спартаке» Валерия Карпина, где 100 лишних граммов жирка стоили 100 долларов, нападающий стабильно отдавал по несколько тысяч в качестве штрафа. Веллитона подозревали и в имитации травм: уж очень часто у него возникали недомогания, которые потом не подтверждались врачами. Вы точно помните легендарную фразу Карпина про боль в пятке после разгрома от «Порту».

Отдельная страсть Велика — женщины. Бразилец женился в 16 лет, а между днем знакомства и днем свадьбы не прошло и года. Спустя пять лет родился сын — семья футболиста переехала в Россию, но после двух лет жизни в Москве жена Веллитона забрала ребенка и вернулась в Бразилию.

Виктория Боня. Фото Global Look Press

Веллитон нашел утешение в Виктории Боне. Нападающий сделал ей предложение в день знакомства. Российская телеведущая восприняла это как шутку, но позже заявила, что готова выйти замуж за бразильца, чтобы он получил российский паспорт и смог играть за нашу сборную. Карпин относился к новому образу жизни форварда негативно. Но Боня утверждала, что после знакомства с ней Веллитон показывал свой лучший футбол. А если и выпивал на тусовках, то только вино.

Кстати, об алкоголе. Нападающего постоянно встречали в ночных клубах в нетрезвом виде. Пока бразилец давал результат на поле, боссы клуба и тренерский штаб терпели его выходки. Но после двух успешных сезонов, когда Веллитон становился лучшим бомбардиром чемпионата, его статистика обрушилась. В этот момент из «Спартака» ушел Алекс — и забивать стало еще сложнее.

Проблемы с режимом преследовали Веллитона и в арендах. В 2014 году бразилец уехал в Испанию, где попался пьяным за рулем (содержание алкоголя в его крови превышало норму в пять раз) и лишился водительского удостоверения. Естественно, в «Сельте» у форварда ничего не получалось: за все время в Виго он провел на поле лишь четыре минуты и активировал поиск новой команды. В «Сельте» его не оставили, а контракт со «Спартаком» истек.

Следующие три года один из самых ярких форвардов чемпионата России провел в Турции (забил 38 мячей в 79 матчах), оттуда уехал в ОАЭ, где стал чемпионом, а год назад вернулся в родной «Гояс» и доигрывал во втором бразильском дивизионе. Зимой 35-летний Веллитон не стал продлевать истекающий контракт и до сих пор находится в статусе свободного агента.