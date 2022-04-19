Встречался с Боней и попадался пьяным за рулем. История Веллитона, который загубил карьеру в «Спартаке» из-за тусовок
Блистал два сезона
Знакомство бразильца со «Спартаком» получилось не слишком красивым. Нападающий выбрал 11-й номер, под которым играл Андрей Тихонов — легенда клуба и любимец болельщиков. Когда Веллитон впервые вышел на поле в красно-белой футболке, на трибуне «Спартака» развернули баннер: форварда назвали обезьяной и предложили вернуться в Бразилию. Клуб оперативно заявил, что баннер не отражает позицию большинства болельщиков, и историю замяли. Тем более что Веллитон быстро завоевал лояльность фанатов.
Нападающий ярко проявил себя в дебютных матчах, но первый полноценный сезон получился скомканным из-за травмы паха. Веллитон появился лишь в 10 матчах премьер-лиги, в которых забил шесть мячей. Правда, в еврокубках статистика игрока была скромнее. Так появились разговоры о том, что Веллитон — игрок исключительно для «внутреннего пользования». Но как же хорош был форвард на протяжении двух следующих сезонов: 21 гол в 28 матчах премьер-лиги в 2009-м, через год — еще 19 мячей в 25 играх за «Спартак». А ведь были еще результативные передачи!
Кстати, об ассистах. Важную роль в действиях Веллитона сыграл Алекс, без которого магия страйкера вряд ли случилась бы. Атакующий полузащитник присоединился к красно-белым в начале 2009 года, прямо перед голевым фейерверком Веллитона. Оба бразильца моментально сыгрались: Алекс отлично видел поле и выводил партнера на убойные позиции, а Веллитон классно открывался, на скорости уходил от соперников и не оставлял шансов вратарям. Бразильская связка «Спартака» шикарно чувствовала друг друга на поле и регулярно огорчала соперников резкими выпадами. Неудивительно, что с отъездом Алекса из России загрустил и Веллитон.
Променял жену на Викторию Боню
Парень из Страны карнавалов обожал устраивать праздники и в Москве. У одного из самых скоростных форвардов лиги появились проблемы с лишним весом. В «Спартаке» Валерия Карпина, где 100 лишних граммов жирка стоили 100 долларов, нападающий стабильно отдавал по несколько тысяч в качестве штрафа. Веллитона подозревали и в имитации травм: уж очень часто у него возникали недомогания, которые потом не подтверждались врачами. Вы точно помните легендарную фразу Карпина про боль в пятке после разгрома от «Порту».
Отдельная страсть Велика — женщины. Бразилец женился в 16 лет, а между днем знакомства и днем свадьбы не прошло и года. Спустя пять лет родился сын — семья футболиста переехала в Россию, но после двух лет жизни в Москве жена Веллитона забрала ребенка и вернулась в Бразилию.
Веллитон нашел утешение в Виктории Боне. Нападающий сделал ей предложение в день знакомства. Российская телеведущая восприняла это как шутку, но позже заявила, что готова выйти замуж за бразильца, чтобы он получил российский паспорт и смог играть за нашу сборную. Карпин относился к новому образу жизни форварда негативно. Но Боня утверждала, что после знакомства с ней Веллитон показывал свой лучший футбол. А если и выпивал на тусовках, то только вино.
Кстати, об алкоголе. Нападающего постоянно встречали в ночных клубах в нетрезвом виде. Пока бразилец давал результат на поле, боссы клуба и тренерский штаб терпели его выходки. Но после двух успешных сезонов, когда Веллитон становился лучшим бомбардиром чемпионата, его статистика обрушилась. В этот момент из «Спартака» ушел Алекс — и забивать стало еще сложнее.
Проблемы с режимом преследовали Веллитона и в арендах. В 2014 году бразилец уехал в Испанию, где попался пьяным за рулем (содержание алкоголя в его крови превышало норму в пять раз) и лишился водительского удостоверения. Естественно, в «Сельте» у форварда ничего не получалось: за все время в Виго он провел на поле лишь четыре минуты и активировал поиск новой команды. В «Сельте» его не оставили, а контракт со «Спартаком» истек.
Следующие три года один из самых ярких форвардов чемпионата России провел в Турции (забил 38 мячей в 79 матчах), оттуда уехал в ОАЭ, где стал чемпионом, а год назад вернулся в родной «Гояс» и доигрывал во втором бразильском дивизионе. Зимой 35-летний Веллитон не стал продлевать истекающий контракт и до сих пор находится в статусе свободного агента.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0