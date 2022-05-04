Агент Ваноли отреагировал на возможный уход тренера из «Спартака»

Андреа Д'Амико, агент главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, прокомментировал информацию о возможном уходе специалиста из московского клуба.

«Возможный уход Паоло из «Спартака»? Я не комментирую слухи. Слухи не есть новости. До прихода Паоло в «Спартаке» давно не было такого интересного и эмоционального специалиста, особенно в такие непростые времена», — приводит слова Д'Амико Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что руководство клуба ищет замену Ваноли. Среди кандидатов назывались Игорь Осинькин, Андрей Талалаев и Михаил Галактионов.

«Спартак» после 27 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, имея в активе 34 очка.